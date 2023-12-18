جامعة كفر الشيخ تهنئ الرئيس السيسى لفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدم رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منسوبي الجامعة من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة والعاملين ، بخالص التهانى القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحصوله على ثقة الشعب المصري وتجديد العهد بتوليه منصب "رئاسة جمهورية مصر العربية".

وقال د. دسوقي ، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة وتجديد العهد من خلال إجماع الشعب المصري على استكمال مسيرة الوطن، والحفاظ على الدولة المصرية، وإفشال كل المخططات الدولية لإسقاط مصر.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ؛ بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الساحة الخارجية والحرص على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن مواقف مصر الثابتة والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.

