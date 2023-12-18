النادي المصري يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، بيانا رسميًا يهنئ فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في ولاية جديدة حتى عام 2030.

نص بيان النادي المصري لتهنئة الرئيس السيسي

وجاء نص بيان النادي المصري، كالتالي: "مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي وجماهير بورسعيد العظيمة، يتقدمون بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه المستحق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جاءت لتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك مدى ثقة الشعب المصري الكبيرة واللامتناهية في القيادة الحكيمة للرئيس، خلال هذه المرحلة الدقيقة من عُمر الوطن".

وأضاف: "ومجلس إدارة النادي المصري إذ يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الفوز، فإنه يشيد كذلك بالمشهد الحضاري العظيم الذي قدمه الشعب المصري خلال الانتخابات الرئاسية، الذي جاء ليثبت للعالم أجمع مدى التفاف الشعب المصري حول قيادته الوطنية، من أجل استمرار مسيرة التنمية على الأصعدة والمستويات كافة داخل مصرنا الحبيبة".

نتائج الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.

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