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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بمناسبه فوزه بالأنتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

يتقدم المستشار؛حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، و  أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛بمناسبة اختياره بإرادة وأصوات الملايين من أبناء الشعب المصري رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

وجاء خروج الملايين من جموع الشعب المصري تعبيرًا عن إرادتهم الحرة، في ظل أجواء ديموقراطية خالصة، شهدت إقبالاً منقطع النظير من أبناء  هذا الشعب؛ تأكيداً على ثقته في نزاهة العملية الانتخابية بما يكفل له ممارسة حقوقه السياسية بكل حرية، فجاء اختياره معبراً عن رغبته في استكمال مسيرة الانجازات الحافلة تحت قيادة فخامتكم الرشيدة.

راجين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها.

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