بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي يلا شوت في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي يلا شوت في بطولة كأس العالم للأندية، يستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في ربع النهائي، ليتأهل لمواجهة فلومينينسي، الذي تأهل لهذه المسابقة لأول مرة في تاريخه.

ويدرك الأهلي أن مهمته أمام فلومينينسي البرازيلي، لن تكون سهلة، حينما يلتقي الفريقان، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

يجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، ضربة موجعة إلى النجم البرازيلي ماركوس كينو جناح فريق فيلومينينسي البرازيلي والظهير الأيسر مارسيلو.

يتأهب الفريق الأهلي بكل امتياز لخوض مواجهة مثيرة اليوم أمام فريق فلومينينسي البرازيلي حامل لقب أمريكا الجنوبية على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروف بلقب “الجوهرة المشعة” سوف تشهد هذه اللحظة الرياضية المميزة انطلاق المباراة و ذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن فعاليات نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية حالياً.

يحمل النادي الأهلي إرثاً متألقاً في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث يعتبر ثاني أكثر الأندية المشاركة في هذه البطولة بعد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي شارك عشر مرات قبل هذا الحدث يتجلى تألق الأهلي في مشاركاته السابقة في عام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021، و 2022، مما يعكس تاريخاً غنياً بالإنجازات والتميز في ساحة البطولات الدولية.

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ستنقل مواجهة الفريق الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي، حامل لقب أمريكا الجنوبية عبر شاشات قناة S SC HD Sports، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يأتي مشاركة الأهلي في هذه البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، و الرابعة على التوالي في النسخة العشرون للبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الاهلي وفلومينينسي؟

وسيكون موعد مباراة الاهلي ضد فلومينينسي اليوم الإثنين 18 ديسمبر على الساعة 18.00 مساءا بتوقيت جرينيتش :