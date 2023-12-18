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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. القسام تطيح بقوة عسكرية إسرائيلية راجلة بعبوة تلفزيونية

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية "، في عدد من القوات الاسرائيلية الراجلة شرق مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

تمكن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة، تقل عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال في بيت لاهيا، بقذيفة TBG، ثم تم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، وأكد مجاهدونا إيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

 على جانب آخر أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 48 جنديًا بجروح خلال المعارك في غزة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

 وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، نشرت مقطع فيديو للنفق الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشافه في غزة، قبل يومين بعنوان «وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت».

 

 ظهر في الفيديو وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، داخل النفق القريب من معبر حدودي رئيسي، ويقع المدخل المؤدي إلى النفق الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات على مسافة قريبة من معبر إيريز وقاعدة عسكرية إسرائيلية.

 

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