حذف البوستر وتوقف البيع.. أحداث غامضة في حفل آمال ماهر لرأس السنة

اختفاء البوستر الرسمي للحفل من الشركة المنظمة للحفل، وحالة من الصمت للإخباري حول حفل الفنانة آمال ماهر لرأس السنة في مصر، والتي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

الشركة المنظمة عن حفل آمال ماهر: لايوجد معلومات

تواصلت بوابة الوفد مع الشركة المنظمة والتي صرحت بانه لايوجد معلومات عن الحفل حتى الآن واحنا مع حضراتكم لحظة بلحظة مع أي جديد".

كان من المقرر أن يقام الحفل في 29 ديسمبر الجاري، وتم طرح البوستر الرسمي لها مصحوب بأسعار التذاكر وتفاصيل المسرح وأماكن الحجز.

البوستر المحذوف لـ آمال ماهر

كانت آخر الحفلات لـ آمال ماهر في مصر، خلال مشاركتها في ليالي مهرجان العلمين الكبرى في يوليو 2022، وشهد حضور كامل العدد حيث كان يمثل عودة منتظرة لـ آمال ماهر بعد شائعات اجتماعية وصحية لاحقتها أثرت على ظهورها الفني.

وعلى الصعيد الغنائي طرحت آمال ماهر “ميني ألبوم ” حمل عنوان “أنا كويسة”، ضم 5 أغاني "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان". وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى.

ألبوم امال ماهر الجديد

أغنية أنا الحب الأعلى مشاهدة في ألبوم آمال ماهر

حصلت أغنية “أنا الحب” على الاعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث اجتازت المليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "

بـ أقولهالك بـ أحبك حُب ما خطرشِّ علىٰ بالك وبيّا بجد وبحُبي هنيالك ومني حبيبي خُد بالك وما تسيبنيش بـ أقولهالك بحبك فوق ما يجي حبيبي في خيالك ولو تتعب أنا أتوجّع قوي بدالك ولو كله بِعد عنّك أنا أبقالك في حضني تعيش أنا الحُب اللي بتعيشهُ وبيعيشك ومش ممكن أخون ملحك ولا عيشك ومن غير شَك بأموت يا حبيبي في حنانك في حنانك وفي جنانك مع طيشك ماليش تاني ولا غيرك لاقيت فيه حد هنّاني وبـ أحمِد ربنا إنك ليّا علشاني ده إحساسك ده خلّاني معاك في سلام وبصراحة لاقيت الحب والحنّية والراحة روحك حلوة وخلِّت روحي مرتاحة ومديني في حياتك وقت ومساحة وحالنا تمام.