وزير الإنتاج الحربي يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

تقدَّم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي -بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كل العاملين بالإنتاج الحربي- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 وتجدد ثقة الشعب المصري بتوليه قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة وهو ما يعكس وعي أبناء مصر بما تمر به البلاد والعالم بأسره من تحديات تستدعي قيادة رشيدة وقوية كما تعكس نتائج الانتخابات ونسبة التصويت حرص أبناء الوطن للاصطفاف خلف قيادتهم لاستكمال خطط البناء والتنمية والتعمير وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار.

وأعلن الوزير "محمد صلاح" أن "كل العاملين بالإنتاج الحربي يعاهدون الرئيس باستمرار دعمهم ومشاركتهم في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أسس دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار ١٠ أعوام ونجح بإقتدار في بناء وإدارة وتثبيت أركانها بسواعد أبناء مصر المخلصين"، داعياً المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة وأن يسدد خطاه ويثبتها على طريق الحق ويرزقه دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح وطننا الغالي مصر وأن يعينه في استكمال مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ توليه زمام البلاد.

رسميًا.. السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقالت الوطنية للانتخابات، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

وتابع، أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا، لافتًا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361، بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات، بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

بدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في المسائل كافة التي تتعلق بعملية الاقتراع.

لا طعون في الانتخابات:

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.