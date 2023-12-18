السيسى: سنستكمل الحوار الوطنى بشكل أكثر فاعلية (شاهد)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، متابعا :" مستفيدين من تلك الحالة الثرية التى شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى نتيجة لتنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية" .

وتابع “السيسي” خلال أول كلمة له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، قائلا :"من كل قلبى أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسى راق يمهد الطريق لحياة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع.

رسميا فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقالت الوطنية للانتخابات إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتابع أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 ملايين و32 ألف و437 ناخبا، لافتا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 ملايين و777 ألف و668 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 ملايين و288 ألف و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألف و307 صوتا بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وبدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويتم إعلان الفوز بمنصب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المُطلقة بعدد الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات مرة أخرى بعد سبع أيام على الأقل بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات؛ فيما يسمى بانتخابات الإعادة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع.

لا طعون في الانتخابات

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.