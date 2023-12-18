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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كلمة مهمة للرئيس السيسي بعد قليل (بث مباشر)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 يُلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة للشعب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

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 وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًا لكلمة السيسي بعد قليل، كما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز”.

السيسي رئيسًا لمصر: 

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

 

 وقالت الوطنية للانتخابات إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

 

 وتابع، أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا، لافتًا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%". 

 

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361، بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور". 

 

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

 

 بدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع. 

 

لا طعون في الانتخابات:

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.

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