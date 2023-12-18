إنطلاق مسابقة التقييم الوزاري لمراكز تدريب الألعاب الرياضية بمدارس جنوب سيناء

انطلقت اليوم مسابقة التقييم الوزاري لمراكز تدريب الالعاب الرياضية لمدارس جنوب سيناء، تحت رعاية محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء و عادل عتلم وكيل المديرية وإشراف وليد جعفر موجه عام التربية الرياضية، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية واحمد حجاج وكيل إدارة طور سيناء التعليمية .

وبدأت مسابقة تقييم مراكز الالعاب الرياضية في ٨ الالعاب للبنين والبنات في مدرستي الزهور الثانوية بنات لمراكز العاب البنات في العاب كرة القدم بنات وكرة اليد والكرة الطائرة .

وأشادت الدكتورة منال المغربي رئيس قسم المشروعات بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، ورئيسة لجنة التقييم الوزاري، بالمستويات والمواهب الرياضية التي اكتشفتها مراكز الالعاب الرياضية بالمدارس علي مستوي فرق البنات والبنين .

وأشرف على تدريب هذه المراكز الرياضية فريق من موجهين التربية الرياضية ضم كلا من نجم الدين محمود بخيت محمود محمد جاد الله والاستاذ طلبه جميع حسان وعبد الستار عبد اللطيف و ايمن ابوزيد وخالد مغربي وعبير عبد القادر .

وقام بتدريب الفرق معلمي ومعلمات التربية الرياضية كلا من ريهام حجازي مركز تدريب الكرة الطائرة بنات و عزة الدسوقي مركز تدريب مدرسة الزهور نورا جمال مركز تدريب كرة قدم بنات و اسماء طه مركز تدريب كرة اليد .

وقام بتدريب مراكز تدريب الالعاب الرياضية بنين كلا من محمد عطا في لعبة المصارعة و فتحي حسن علي في لعبة تنس الطاولة واحمد صابر في لعبة كرة اليد و محمد مجدي ابو العلا في لعبة كرة السلة و مصطفي الشاذلي في لعبة الجمباز و محمد انور مركز تدريب الالعاب بمدرسة الشهيد احمد المنسي .

وقد كان في استقبال لجنة التقييم كلا من امال صبحي مديرة مدرسة الزهور الثانوية بنات و وسام علي مديرة مدرسة الشهيد احمد المنسي .

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