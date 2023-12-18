وزير الداخلية يُهنئ السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

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جاء في نص البرقية:-

يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيا

المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المُخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد.

السيد الرئـيس .. لقد إحتمى الشعب المصرى بحكمتكم .. حينما واجهتم التحديات الجسام بكل عزم وإصرار.. وأرسيتم المشروعات بتفانٍ وإقتدار.. فعَمُرتْ مصر بالإنجازات واليوم تأتى قيادتكم لمسيرة الوطن.. فى منعطف دقيق من تاريخ الإنسانية.. لتكون دوماً مبعثاً للأمل فى مستقبل أفضل للبلاد.. وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه.. أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر.. فلسيادتكم منا فى جهاز الشرطة..كل مشاعر الوفاء والعرفان والعهد الصادق بالزود عن أمن الوطن ورفعته.. مهما تعاظمت التضحيات.

سيادة الرئيس.. ستظل مواقفكم الرصينة .. وإنجازاتكم الواضحة..رمزاً منيراً فى حاضر ومستقبل هذه الأمة .. وركيزةً جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة حفظكم الله قائداً راعياً للسلام والنماء.. إنه تعالى

نعم المولى ونعم النصير.