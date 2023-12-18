الداخلية تكشف مُلابسات تغيب شخص في أسيوط

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص بأسيوط.

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بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بأسيوط بتغيب المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة أبنوب) بتاريخ (6) الجارى وبتاريخ (14) الجارى ورود بلاغ بالعثور على جثة المتغيب بحوض مياه بإحدى القرى بدائرة المركز ، وبالفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وسبب الوفاة (إسفكسيا الغرق) وبسؤال والده أفاد بمعاناة نجله من "إعاقة ذهنية" ورجح غرقه أثناء إستحمامه بحوض المياه المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة

وفي سياقٍ مُتصل، قامت الأجهزة الأمنية في وزترة الدالية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسـل 41 مليون جنيه تقريباً متحصلة من الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (41 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.