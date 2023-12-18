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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرية البريطانية: انفجار سفينة وهجوم مسلح على أخرى بميناء المخا اليمني

سفينة
سفينة

 أعلنت البحرية البريطانية وقوع انفجار في سفينة قبالة ميناء المخا اليمني، ومسلحون يطاردون أخرى.

 

 وكان الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، أعلن عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بدولة الاحتلال.

 وأصدرت جماعة الحوثيين، بيانًا قالت فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: {فَقَـٰتِلُوۤا۟ أَئمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَاۤ أَیۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ یَنتَهُونَ} صدق الله العظيم، انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، بعون الله تعالى نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط، والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا"، تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".

 

 وأضافت جماعة الحوثي: "أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، وجددت طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى الموانئ كافة حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر، وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا، كما تجدد أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة".

 

 وأكدت جماعة الحوثي استمرارها في منع السفن كافة المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

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