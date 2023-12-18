الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق فاعليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية

جنوب سيناء
جنوب سيناء

انطلق اليوم البرنامج في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ويقام التدريب بمركز شباب الصيادين في الفترة من 18-21 ديسمبر 2023 ، والذي تنفذه الاداره المركزيه للتعليم المدني و البرلمان بوزاره الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

ويهدف برنامج المبادرات المجتمعية الي تمكين المشاركين الي تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية ، كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات الي  اكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية .

وأكد محمد فتحي وكيل الوزاره، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، علي مستوي المحافظة ، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية .

يأتي ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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الجريدة الورقية