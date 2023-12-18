إنطلاق فاعليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية

انطلق اليوم البرنامج في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ويقام التدريب بمركز شباب الصيادين في الفترة من 18-21 ديسمبر 2023 ، والذي تنفذه الاداره المركزيه للتعليم المدني و البرلمان بوزاره الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

ويهدف برنامج المبادرات المجتمعية الي تمكين المشاركين الي تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية ، كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات الي اكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية .

وأكد محمد فتحي وكيل الوزاره، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، علي مستوي المحافظة ، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية .

يأتي ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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