الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب في دورته الـ55

معرض الكتاب
معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

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مبكراً.. غزة تحجز مقعداً فى صدارة معرض الكتاب

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هيئة الكتاب تصدر أعمال لـ سليم حسن والشاروني ولطفي السيد في معرض القاهرة


ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر معارض النشر في الشرق الاوسط، إذ يحظى باهتمام العديد من الكُتاب والمفكرين والعديد من فئات المجتمع
ويأتي شعار المعرض هذا العام تحت عنوان" نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، حيث تم اختيار عالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض. 
كما يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم.
خطوات حجز التذاكر
يمكن لمحبي معرض الكتاب حجز التذاكر من خلال الرابط 
https://cairobookfair.gebo.gov.eg/
اختيار أيقونة شراء تذكرة
ادخال رقم تليفون المحمول
تحديد عدد التذاكر الراغب في شرائها 
الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- امان او مصاري او وسائل الدفع الإلكتروني)
الضغط على دفع لتسديد قيمة تذاكر معرض الكتاب
كما يقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويستمر العمل فيه من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءًا.

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