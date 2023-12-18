خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب في دورته الـ55

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير المقبل.



ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر معارض النشر في الشرق الاوسط، إذ يحظى باهتمام العديد من الكُتاب والمفكرين والعديد من فئات المجتمع

ويأتي شعار المعرض هذا العام تحت عنوان" نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، حيث تم اختيار عالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض.

كما يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم.

خطوات حجز التذاكر

يمكن لمحبي معرض الكتاب حجز التذاكر من خلال الرابط

https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

اختيار أيقونة شراء تذكرة

ادخال رقم تليفون المحمول

تحديد عدد التذاكر الراغب في شرائها

الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- امان او مصاري او وسائل الدفع الإلكتروني)

الضغط على دفع لتسديد قيمة تذاكر معرض الكتاب

كما يقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويستمر العمل فيه من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءًا.