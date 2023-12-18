تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف

أجلت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق في 6 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف، لجلسة 9 يناير للمستندات.

نظرت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الاثنين، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في دعويين، من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة النادي، بتهمة السب والقذف.

كما نظرت دعويين من الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي ضد مرتضى منصور.

نظرت أيضا دعوى مقامة من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.

وأجلت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، ضد محام يدعى عطيتو بتهمة السب والقذف لجلسة 30 ديسمبر.

البداية كانت عندما أحالت جهات التحقيق بالعجوزة البلاغ المقدم من مرتضى منصور ،ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف والتجاوز.

في وقت سابق، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من جدول القيد العام بالنقابة، لانتفاء شرط المصلحة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74 قضائية، كل من مرتضى منصور ونقيب محامي جمهورية مصر العربية بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.



