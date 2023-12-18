مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي (يلا شوت) في نصف نهائي كأس العالم للأندية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي (يلا شوت) في نصف نهائي كأس العالم للأندية ، وتبحث جماهير المارد الأحمر عن طريقة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي ضد فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية .

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي، في الثامنة من مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي مونديال الأندية .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم

وتذاع مباراة النادي الأهلي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة الناقل الحصري والوحيد لمسابقة كأس العالم للأندية.

حكام مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مهمة إدارة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي للحكم البولندي شيمون مارتشينياك، ويعاونه كلًا من البولندي توماس ليستكيويتز حكم مساعد أول، والبولندي آدم كوبسيك حكم مساعد ثاني، الأمريكية توري بينسو حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو كلا من، البولندي توماس كفياتكوفسكي.و الإسباني أليخاندرو هيرنانديز، وعلى الأوفسايد: الفنزويلي خورخي أوريجو.

5 طرق مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومنينيسي في مونديال الأندية، وهي كالتالي:

ــ قناة CBC Sport HD، عبر القمر الصناعي Europe*Star 1، بتردد 11135، واستقطاب أفقي H، بمعدل ترميز 27500.

ــ قناة Varzesh HD، عبر القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، بتردد 11555، واستقطاب رأسي V، ومعدل ترميز 30000.

ــ قناة Football HD، عبر القمر الصناعي الياه سات، بتردد 11785، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

ــ محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

ــ محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

كان تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعدما نجح في الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

ومن الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي و فلومينينسي البرازيلي سيتأهل لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا رد دايموندز الياباني في نهائي كأس العالم للأندية.

من هم المشاركين في كاس العالم للانديه 2023؟

فلومينينسي، مانشستر سيتي، أوراوا رد دايموندز، الأهلي، كلوب ليون، بالإضافة إلى أوكلاند سيتي، والاتحاد.

لماذا يشارك الأهلي في كأس العالم؟

لأنه يسعى جاهداً إلى تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي قام بتحقيقه 3 مرات من قبل.

كم مباراة لعبها الاهلي في كاس العالم للاندية؟

خاض الأهلى 23 مباراة في بطولة كأس العالم للأندية.

نادي فلومينينسي الذي يواجه الأهلي في نصف كاس العالم للاندية

هو نادي كرة قدم برازيلي يلعب بالدوري بالدرجة الأولى.

تم تأسيسه عام 1902 بحي لارانجيراس بمدينة ريو دي جانيرو على يد مجموعة من الشباب.

يقوم هذا النادي بمنافسة عدة أندية بالبرازيل ومن ضمنها نادي ريو بوتافوجو و فلامنجو وفاسكو دا جاما.

فاز نادي فلومينينسي بـ 4 بطولات محلية و33 بطولة كاريوكا، و فاز ببطولة كوبا ليبيرتادوريس مرة واحدة، وفاز بكأس البرازيل مرة واحدة أيضاً.

سجل هذا النادي الموسم الماضي 51 هدفا بالدوري البرازيلي وقد دخل بشباكه 47 هدفًا.

المدرب فيرناندو دينيز هو المدير الفني لنادي فلومينينسي، حيث أنه قد تولى هذه المهمة في شهر أبريل 2022.

يعد اللقب الرسمي للنادي هو فلومينينسي لكرة القدم، كما يوجد لقب أخر غير رسمي وهو أوسكار.

ألوان تي شيرت الفريق أزرق وأبيض، كما أن ملعب الفريق هو ملعب ماراكانا.

اللاعبين البارزين هم: فابينيو لاعب ليفربول، مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق، كينو لاعب نادي بيراميدز المصري السابق، و أيضاً لوكاس فيريسيمو و ماتيوس بيريرا.