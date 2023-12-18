بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي اليوم في كأس العالم للأندية ، ويخوض فريق الأهلي المصري مهمة صعبة أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، اليوم الإثنين، في نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وحقق النادي الأهلي انتصار كبير على اتحاد جدة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، وسجل أهداف المباراة علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور للضيوف، وكريم بنزيما لأصحاب الأرض.

وترتفع طموحات جمهور المارد الأحمر قبل مواجهة الفريق البرازيلي للوصول لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي، والذي لم يسبق أن وصل إلى المباراة النهائية رغم كثرة مشاركاته وحصوله على الميدالية البرونزية 3 مراتٍ من قبل.

وفي الأسطر القادمة نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في مونديال الأندية 2023، وكيفية مشاهدة البث المباشر وأكثر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي بكأس العالم للأندية 2023

حصلت مجموعة قنوات SSC على حقوق كأس العالم للأندية 2023، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي هي SSC 1 HD، وذلك حصريًا في الوطن العربي الكبير من المحيط للخليج.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات تردد قناة SSC 1 HD على بدر سات معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التردد: 12523 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12418

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

الاستقطاب افقي

التردد 12418

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي هو الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 سوف تنطلق الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

معلق مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023

توفر قناة SSC1 HD خيارين للتعليق على مجريات مباراة الأهلي وفلومينينسي، فعبر القناة الصوتية الأولى سيتواجد علي سعيد الكعبي، أما عبر القناة الصوتية الثانية يمكنك متابعة اللقاء بصوت محمد حسين أضرضور.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فلومينينسي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا".

من هو حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي في مونديال الأندية 2023؟

تم اختيار الحكم البولندي سيمون مارسينياك من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدارة مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

يتمتع الحكم البولندي بخبرة واسعة في تحكيم المباريات الدولية، حيث حصل على شارة الحكم الدولي من فيفا في عام 2011، وشارك في إدارة مباريات كأس العالم 2018.

كما أدار 38 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2014، وشملت مشاركته أيضًا مباراة السوبر الأوروبي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في موسم 2018-2019، بالإضافة إلى نهائي بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا في عام 2015، هذه الخبرة تجعله مؤهلًا لقيادة المباراة الهامة بين الأهلي وفلومينينسي في بطولة كأس العالم للأندية.