ندوة «المدينة العربية وتقهقر القيم المدنية» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب، ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمى، ندوة بعنوان: «المدينة العربية وتقهقر القيم المدنية» للأستاذ الدكتور سمير عبدالرحمن الشميرى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن، ويديرها الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 فى تمام الساعة السابعة مساءً عبر الانترنت.

تأتى هذه الندوة استكمالاً لسلسلة الندوات «العلوم الاجتماعية فى عالم متغير» والتى أطلقتها مكتبة الإسكندرية فى أغسطس الماضى، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

ويمتلك الأستاذ الدكتور سمير عبدالرحمن الشميرى خبرة كبيرة فى التدريس الجامعى والبحث العلمي، وهو حاصل على جائزة مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية فى دورتها الخامسة عشر للعام 2011. كما له أكثر من 300 مساهمة ما بين مقالة وبحث ودراسة علمية.

سوف تشير الندوة الى المقومات المدنية والحضارية لمدينة، عدن وذلك فى إطار عرض ملامح التدهور الحضرى والحياة المدنية للمدينة، وأيضاً سوف تتطرق إلى ما تعانيه المدن العربية من مثالب ومشاكل حضرية.

وستكون الندوة مفتوحة للجمهور وسوف يتم بث الندوة عبر الرابط التالي:

https://zoom.us/j/93093842787?pwd=YUtqVTYzTXRURys2bUFmQnFzaVBjQT09