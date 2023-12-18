جيديا: تدريب 30 طالب سنويًا بمبادرات أجيال مصر الرقمية

أعلنت شركة جيديا المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية عن توقعيها بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز فعالية الجهود التطويرية خصوصصا تلك المتعلقة بمبادرات أجيال مصر الرقمية لتمكين الجيل القادم من البراعم والأشبال والشباب المصري ليصبحوا قادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الاستراتيجية الرقمية لمصر.

حضر مراسم التوقيع المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد نادر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في مصر، وأحمد صفوت الرئيس الإقليمي لقطاع الموارد البشرية لمجموعة جيديا في مصر، وأحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لمجموعة جيديا في مصر، وياسمين سامح رئيس قطاع إستراتيجية المنتجات لمجموعة جيديا في مصر، ومحمد الخزرجي رئيس قطاع المبيعات لمجموعة جيديا في مصر.

بموجب الاتفاقية، ستعمل شركة جيديا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جنبا إلى جنب على التعاون في تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية، ومبادرة رواد مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية، ومبادرة براعم مصر الرقمية، كما ستعمل هذه الاتفاقية على دعم المركز العملياتي لمجموعة جيديا في مصر والذي يعمل كمركز إقليمي لخدمة العديد من البلدان المختلفة، حيث يهدف هذا التعاون إلى تحسين نوعية مخرجات ومستويات العملية التعليمية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن المتخصصة الجديدة التي تساهم في زيادة نسب التشغيل لدى الشباب.

قال أحمد نادر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في مصر: “نحن فخورون بالتعاون مع الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشاركة في تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية لخلق كوادر متميزة في قطاع الاتصالات وزيادة الكوادر المتخصصة وتعظيم الصادرات الرقمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في خلق البيئة التكنولوجية الملائمة لبناء أجيال جديدة قادرة على القيادة ومواكبة الثورة التكنولوجية التى تسعى الدولة إلى إحداثها وفقا لاستراتيجية مصر الرقمية”.

تابع أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لمجموعة جيديا في مصر: “نحن متحمسون للعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التزامنا نحو المجتمع المصري في دعم الأجيال والكوادر الشابة للوصول لمجتمع رقمي عصري، ووفقًا للاتفاقية سنقدم سلسلة من التوعية التكنولوجية والندوات في مجالات المبادرة المختلفة، كما ستتيح تدريب عملي مؤقت لأكثر من 30 طالب سنويًا، وكذلك إتاحة فرص عمل لخريجي المبادرة مع ربط الخريجيين بشبكة شركاء أعمال شركة جيديا للحصول على فرص عمل محتملة، والمشاركة فى المجلس الاستشاري لمبادرة بناة مصر الرقمية”.