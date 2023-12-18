مصرع عامل وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بجرجا

شهد طريق بيت داوود دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية عقب اصطدامها بغطاء بالوعة صرف صحي نتج عنه وفاة عامل في العقد الثالث من العمر كان يقود الدراجة متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وإصابة عامل كان برفقته باشتباه نزيف بالمخ وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بوجود حادث إنقلاب دراجة بخارية ومتوفى ومصاب بطريق بيت داوود دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "حسن . ع . ع . م" 28 سنة عامل ومقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختل مقود الدراجة بيده نتيجة إصطدامه بغطاء بالوعه صرف صحي مما أدى إلى إنقلابه علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة متأثراً بإصابته بنزيف بالمخ وكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وإصابة مرافقه "محمد . ا . ع . م" 34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية باشتباه نزيف بالمخ وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي .





وبسؤال كل من :- والد المتوفى "علي . ع . م . ا" 59 سنة عامل زراعي وشقيق المصاب "عبد الحميد . ا . ع . م" 29 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة البخارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .