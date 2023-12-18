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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

آدم يجتاز حاجز 3 ملايين مشاهدة بأغنية "قرار صعب"

آدم
آدم

سجل الفنان آدم باغنيته الجديدة “قرار صعب”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

تفاصيل أغنية قرار صعب لـ آدم 

أغنية قرار صعب من كلمات عماد السعد، ألحان: سليم جيباي، وتقول كلماتها" 
قرار صعب ابقى او انسحب اكذب اذا قلت بعدني ما احب قلبي بحبا يدق بس من اشوفه اكتئب حرق سنين العمر حرقها بغدر وكذب حبيته وبكل صدق و عطيته حب من الصفر لكن اللي فيه طبع الغدر تهون عليه عشرة  عمر وليه الغدر عمري ما قصرت لا عليهم قسيت ولا حبي غيرت كنت إذا اشتاق اقطف من السما نجمه و على قد الشوق صارت هالسما عتمه حبيته وبكل صدق و عطيته حب من الصفر لكن اللي فيه طبع الغدر تهون عليه عشرة عمر".

أغنية آدم حدا عارف

كان قد طرح آدم أخيرًا أغنية “حدا عارف”، والتي سجلت أكثر من 21 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، من كلمات وألحان مروان خوري، وتقول كلماتها “ حدا عارف عنّا شي شي خبر يريّحني من يوم الل هيي فلّت وما في شي بيفرّحني حدا عارف وينا شي وين أخدتها الدني اختفيت عن عيني قصدا من وجّا الحلو تحرمني حدا من ياللي بيمون عليها وما بيهون عليه يقشعني بها الحالة الل بتلوّي انا من دونا ما شي بتعرف هالشي بتوجّعني وبتصير تقوّي تقويني حدا عارف عنّا شي شي خبر يريّحني من يوم الل هيي فلّت وما في شي بيفرّحني حدا عارف وينا شي وين أخدتها الدني اختفيت عن عيني قصدا من وجّا الحلو تحرمني صدا صوتا بها البيت بعدو وما خلّيت حدا ما سألتو عن حالا من بعدي ولَو معقولي ما في  حدا قلبو وَفي يجبر قلبي والكلمة الحلوي يودّي حدا عارف عنّا شي شي خبر يريّحني من يوم الل هيي فلّت وما في شي بيفرّحني حدا عارف وينا شي وين أخدتها الدني اختفيت عن عيني قصدا من وجّا الحلو تحرمني”.

 

 

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الجريدة الورقية