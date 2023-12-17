الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

معرض حكاوينا للفنان جمال عبد الوهاب بقاعة زياد بكير فى الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الاوبرا معرض للفنان الشاعر جمال عبد الوهاب تحت عنوان "حكاوينا" وذلك في السادسة والنصف مساء الاحد ١٧ ديسمبر ويستمر حتي السبت ٢٣ ديسمبر .

 


يضم المعرض ١٠٠ عمل فني يتنوع بين الكاريكاتير والفوتوغرافية ولوحات ورسومات لفنانين من مصر والدول العربية .

يعد الشاعر جمال عبد الوهاب هو أول من أقام معرض بهذه الكيفية حيث يرافق كل لوحة فنية رباعية شعرية تحاكيها وبذلك يصبح عمل فنى متكامل يضم الرسم والشعر  ويذكر ان الفنان جمال عبد الوهاب عضو اتحاد الكتاب المصري ، جمعية خريجي الاعلام والجمعية المصرية للكاريكاتير كما أقام الفنان العديد من المعارض الفردية والجماعيه الناجحة  فى أشهر القاعات الفنية .

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