المشدد 15 عامًا للمتهمين بقتل عامل لسرقته في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأثنين، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بقتل عامل وسرقته بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وبه طعنه داخل مسكنه وتم نقله إلى المشرحة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة كشفت عن هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بضبط المتهمين.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تسللا إلى مسكن المجني عليه، وقاموا بطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهما استهدفا المجني عليه لسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي.

ومن جهة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط صاحب منزل ونجله، لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما بكرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضى بمنزل كائن بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضى، كما أمكن ضبط القائمان بأعمال الحفر والتنقيب (مالك المنزل، نجله)، وكذا أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما مستخدمان الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة 7 رؤوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.

وشهدت التحقيقات إقرار المُتهمين بارتكاب الجريمة، وأكدوا في أقوالهم على قيامهم بتصريفهم المسروقات لدى عملائهم 4 أشخاص، وأمكن ضبط 3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالجيزة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.



