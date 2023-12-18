ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة لطلبة المدرسة الصناعية بمنيا القمح

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، نظمت ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدرسة الثانوية الصناعية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية باعتبارهم صناع المستقبل، وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشئ، والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الندوات صاحبها تنفيذ ورشة عمل لتعلم مبادئ السباكة الخفيفة وإصلاح تسريب المياه، وكذلك توزيع مطبوعات موضح بها أرقام الشكاوي والاستفسارات والتظلمات، بجانب عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.