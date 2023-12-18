محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مستشفى البداري المركزي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير مستشفى البداري المركزي بتكلفة اجمالية بلغت 67 مليون جنيه، كما تابع سير العمل بأقسام المستشفى والوضع الصحي للمرضى واطمئن على الخدمات المقدمة لهم بأقسام الغسل الكلوي والاستقبال العام وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات، وتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مبنى ملحق بالمستشفى يتكون من أرضي و3 أدوار علوية على مساحة 600 متر فضلًا عن تطوير قسمي الاستقبال والعناية المركزة بتكلفة اجمالية 51 مليون جنيه تحت إشراف مديرية الإسكان، بالإضافة إلى تزويد قسم الأشعة بالمستشفى بجهاز أشعة مقطعية جديد بتكلفة 16 مليون جنيه، واستمع إلى شرح من المهندس عصام القرن لمراحل العمل بالمشروع وأعمال التطوير بأقسام المستشفى الجاري تنفيذها.

واستكمل المحافظ جولته داخل المستشفى بمتابعة سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالمستشفى.

شملت الجولة تفقد قسم الاستقبال بالمستشفى والعيادات ووحدة عناية القلب والتقى بعض المرضى واستمع إلى طلباتهم واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم كما تفقد أماكن انتظار المترددين على المستشفى للوقوف على جودة الخدمة.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة - وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بالمتابعة الدورية لانتظام الفرق الطبية حسب جداول ونوبتجيات العمل، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في الانتظام وأداء مهام عملهم نظرًا لزيادة التردد على المستشفى والذي يخدم منطقة يتجاوز سكانها الـ 300 ألف مواطن.

وأكد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وبصورة مفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى فضلًا عن توافر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية.