أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 18-12-2023

ثبت سعر الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين 18-12-2023، أمام الجنيه في البنوك المصرية، ليسجل سعره بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك المركزى المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك اليوم كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 33.70 للشراء، و 33.85 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.06 جنيه للشراء، 39.24 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.49 جنيه للشراء، 35.65 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.92 جنيه للشراء، و23.02 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.52 جنيه للشراء، و4.54 جنيه للبيع، والكرون السويدي 3.01 جنيه للشراء، 3.02 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.80 للشراء، 21.89 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.32 جنيه للشراء، 4.34 جنيه للبيع.

أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، 33.43 جنيه للشراء، 33.92 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 33.59 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي 33.54 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.37 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.54 جنيه للشراء، 33.98 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.43 جنيه للشراء، و 33.79 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.70 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.