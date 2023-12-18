أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) اليوم الإثنين 18 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2880 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

استقرت أسعار الذهب، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2880 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3291 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3017 جنيها.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2468 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1920 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1645 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1234 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23040 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2020 دولارا للأوقية.