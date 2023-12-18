تحت شعار الوعي حياة شباب و رياضه.. جنوب سيناء تنفذ ندوه توعوية بالتعاون مع مشيخة الازهر

نظمت مديريه الشباب و الرياضة بجنوب سيناء انديه التطوع بمركز شباب الساحل ، اليوم ، ندوة التوعية المجتمعية، ضمن سلسلة ندوات مبادرة "الوعي... حياة"، بقاعة ديوان عام المديرية بالتعاون مع مشيخة الازهر .

وأكد احمد عبد العزيز وكيل المديريه خلال كلمته، أن اللقاء بهدف نشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن وتوعية الشباب بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه من المخاطر التي تحيط به والمؤامرات ومعالجة القضايا الأسرية والعمل على ترابط الأسرة لأن الأسرة يتكون منها الوطن.

تناول الدكتور محمد معتوق مدير إدارة الفتوي الإلكترونية بمركز الفتوي العالمي بمشيخة الأزهر الشريف، خلال الندوة عدة محاور منها كيفية الاعتزاز بالوطن وكيف عظم الله -سبحانه وتعالى- مصر في كتابه العزيز، ثم تطرق إلى أهمية عدم الإنصات إلى ما يقال من إشاعات ومقولات هدامة تؤثر على استقرار الوطن.

كما استمع المشاركون إلى الشباب والفتيات المشاركين وتم طرح الأسئلة والاستفسارات والرد عليها.

تنفذ الفاعليات تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره .

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