مهرجان التحطيب .. رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية للفرق المشاركة بالأقصر

يتم افتتاحه غداً

أدت الفرق المشاركة في الدورة 13 للمهرجان القومي التحطيب بالأقصر بروفاتها الأخيرة مساء اليوم، استعداداً لافتتاح المهرجان مساء غد بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وممثلي منظمة اليونسكو، وقيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتأكد البسيونى من اكتمال جميع التجهيزات استعداداً لافتتاح المهرجان غداً

وتفقد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الاستعدادات النهائية للفرق المشاركة وتبادل اطراف الحديث مع بعض أعضاء الفرق المشاركين.

وتأكد البسيونى من اكتمال جميع التجهيزات استعداداً لافتتاح المهرجان غداً

تراث ثقافي



وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لـ"بوابة الوفد" إن الدورة 13 للمهرجان القومي التحطيب بالأقصر هي دورة المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعى، مؤسس مهرجان التحطيب، وهو من جمع شيوخ التحطيب، والذى يأتى هذا العام تأتي في سياق الحفاظ على مكتسبات وهوية فنوننا الشعبية.

وأشار إلى أن التحطيب له أهمية كبيرة في محافظات الصعيد، الامر الذى توجه ليسجل في قائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.

وأوضح أن مهرجان التحطيب، يتضمن شقين، الأول هو عروض فنية لشيوخ ولاعبي التحطيب من محافظات التى تتضمن لعبة التحطيب، مثل المنيا وسوهاج وقنا والأقصر. والشق الثاني هو الفنون الشعبية التى على غرار اللعبة، أى الفنون الشعبية الخاصة برقصة العصا فقط.

وأضاف أن بداية لعبة التحطيب كانت تتسم بالقوة والعنف، ثم جاء التطور على يد المخرج عبدالرحمن الشافعى مؤسس المهرجان.

وأشار إلى أنه سيتم تكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي فى هذه الدورة.

وأضاف أن المهرجان يشارك به 7 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

جاء ذلك فى حضور إيمان حمدى مدير إدارة المهرجانات بقصور الثقافة وعماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي،

والفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان.

ويشرف على تنظيم المهرجان الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر.

ومن المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الساعة الثالثة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الحالي.

لعبة التحطيب هى لعبة مصرية أصيلة، وهي الأكثر انتشاراً في احتفالات نجوع وقرى صعيد مصر، ومن الفنون الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، وفي عام 2016 سجلت اللعبة في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأدرجت بقائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.



