يوفنتوس يرفض صدارة الدوري الإيطالي

رفض فريق يوفنتوس اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي بمنافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة بعد سقوطه في التعادل مع جنوى بهدف لمثله، أمس الجمعة.

كان فيدريكو كييزا قد منح يوفنتوس أفضلية من ركلة جزاء في الدقيقة 28 وسرعان ما أعاد جنوى المباراة إلى نقطة البداية بالتعادل في الدقيقة 48 بتوقيع ألبرت جودموندسون.

بهذه النتيجة يحتفظ يوفنتوس بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان متصدر الترتيب، بينما رفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة فى المركز السادس عشر.

ويخوض إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي مواجهة قوية خارج ملعبه أمام لاتسيو، يوم الأحد في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.