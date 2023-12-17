بـ 5 خطوات.. ماذا تفعل عند سحب رخص السيارة

يرتكب الكثير من السائقين والمواطنين أصحاب السيارات للمخالفات المرورية سواء عن قصد أو من دون عمد وبعد ذلك يتعرض بعضهم إلى سحب رخص السيارة أو القيادة الخاصة بهم من قبل رجال المرور عقب ارتكابهم المخالفات المرورية والتي تعطي الحق لرجل المرور سحب الرخصة.

وبعد سحب رخص السيارة من المواطن أو السائق يقع في حيرة وهو كيف يحصل على الرخص مرة آخرى وهو ما سنتناوله في هذا التقرير.

ترصد بوابة الوفد الالكترونية الخطوات التي يجب اتخاذها عند سحب رخص السيارة:

١- في البداية يجب على الشخص الذي سُحبت منه الرخص الإنتظار لمدة من 48 ساعة إلى أسبوع لكي يتوجه إلى المرور.

٢- يتوجه الشخص الذي سُحبت منه الرخص إلى إدارة المرور الخاصة به ويدخل شباك الرخص المسحوبة ويستفسر عن وصول الرخصة من عدمها.

٣- في حالة وصول الرخصة لوحدة المرور يتم كتابة رقم الصادر وبعد ذلك يتم تصوير تقرير السحب الموقع من ضابط المرور أثناء وقوع المخالفة.

٤- بعد ذلك الشخص الذي سُحبت منه الرخصة أو مالك السيارة وذلك من أجل دفع قيمة المخالفة في نيابة المرور.

٥- بعد سداد قيمة المخالفات يتم الحصول على الرخصة المسحوبة.

