مرض خطير بالعظام.. ضرر كارثي لتناول الأدوية المنومة والمسكنات

يحذر الأطباء من أن تناول الأدوية المهدئة والمسكنات المنومة قد يسبب زيادة فرص الإصابة بكسور العظام.

مخاطر الأدوية المنومة وعلاقتها بهشاشة العظام

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أظهرت نتائج بعض الدراسات العلمية أن المشاركين الذين يتناولون المهدئات المنومة يزداد خطر إصابتهم بكسور العظام مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها.

مخاطر الأدوية المنومة وعلاقتها بهشاشة العظام

كما اتضح أن تناول هذه الأدوية يزيد من خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 32 % وخطر كسور عظام أخرى في الجسم يزداد بنسبة 41 %، وهذه النسب نفسها في حالة تناول هذه الأدوية سواء لفترة طويلة أو قصيرة.

وقد تكون هذه النتائج مفيدة لكبار السن، لأن كثافة ومتانة العظام تنخفض مع التقدم بالعمر ما يسمى بهشاشة العظام، والتي قد تتفاقم في حال تناول الأدوية المهدئة والمنومة ، لذا ممنوع تناولها بعد استشارة الطبيب.