عاجل
أسامة ربيع يكشف حقيقة تأثر قناة السويس بالتوترات في البحر الأحمر (فيديو)
الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مرض خطير بالعظام.. ضرر كارثي لتناول الأدوية المنومة والمسكنات

مخاطر الأدوية المنومة
مخاطر الأدوية المنومة وعلاقتها بهشاشة العظام

يحذر الأطباء من أن تناول الأدوية المهدئة والمسكنات المنومة قد يسبب زيادة فرص الإصابة بكسور العظام.

txt

6 أدوية “مغشوشة” في السوق.. وهيئة الدواء تحذر

مخاطر الأدوية المنومة وعلاقتها بهشاشة العظام

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أظهرت نتائج بعض الدراسات العلمية أن المشاركين الذين يتناولون المهدئات المنومة يزداد خطر إصابتهم بكسور العظام مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها.

مخاطر الأدوية المنومة وعلاقتها بهشاشة العظام

كما اتضح أن تناول هذه الأدوية يزيد من خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 32 % وخطر كسور عظام أخرى في الجسم يزداد بنسبة 41 %، وهذه النسب نفسها في حالة تناول هذه الأدوية سواء لفترة طويلة أو قصيرة.

وقد تكون هذه النتائج مفيدة لكبار السن، لأن كثافة ومتانة العظام تنخفض مع التقدم بالعمر ما يسمى بهشاشة العظام، والتي قد تتفاقم في حال تناول الأدوية المهدئة والمنومة ، لذا ممنوع تناولها بعد استشارة الطبيب.

الجريدة الورقية