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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تمارا نادر: نستحق لقب بطولة منطقة القاهرة

تمارا نادر لاعبة
تمارا نادر لاعبة الأهلي

أكدت تمارا نادر، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إن التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب فريق الجزيرة إنجاز كبير، وأكدت أن لاعبات الأهلي كان لديهن إصرار كبير على تحقيق اللقب.

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طارق خيري: الإصرار سر تتويج الاهلي بلقب منطقة القاهرة

وأبدت تمارا سعادتها البالغة بعد الفوز بنتيجة 70-35 على الجزيرة، في المباراة النهائية التي أقيمت داخل صالة المركز الأولمبي، مشيرة إلى أن خبرات لاعبات الأهلي الكبيرة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني كانت بمثابة كلمة السر في تحقيق الفوز. 

وأوضحت تمارا أن الفريق ظهر بمستوى مميز خلال المباراة وكان هو الطرف الأفضل منذ البداية، وهذا ما جعله يفرض أسلوب لعبه طوال أحداث اللقاء.

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