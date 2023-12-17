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الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

طرق الجيزة تتجاهل قرى البدرشين

بوابة الوفد الإلكترونية

 

منذ ثلاث سنوات قامت مديرية الطرق بالجيزة برصف طريق مزغونة دهشور على نفقة وزارة الاتصالات واشتبشر الناس خيرًا وقتها أنهم سيتخلصون من عذاب الحفر والمطبات، ولكن فوجئنا بانصراف المسئولين بطرق البدرشين والجيزة دون استكمال الطريق بالاضافة إلى أن الطبقة التى تم وضعها تآكلت قبل مرور عام وقامت الشركة المنفذة بتأجيل ما يقرب من 30 مترا قبل مزلقان السكة الحديد ووعدت برصفها ولكنها ومنذ 3 سنوات لم تحضر ولا نعرف متى سيتم رصفها، أهالى قرية مزغونة يناشدون اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باصدار أوامره إلى المسئولين للتحقيق فى الأمر.

عن الأهالى

محسن سالم محمد

 

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