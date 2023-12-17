وزير الشباب والرياضة يشهد تخريج أول دفعة من مبادرة "المراكز المجتمعية الرقمية"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تخريج الدفعة الأولى من مبادرة " المراكز المجتمعية الرقمية"، والتي نفذتها الوزارة من الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع هيئه تير دي زوم، بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من خريجي المشروع من مختلفي الجنسيات، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "المراكز المجتمعية الرقمية" تأتى في إطار سياسة الدولة في تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للمصريين والوافدين، حيث تم إنشاء 8 مراكز مجتمعية رقمية بالهيئات الشبابية والرياضية بالقاهرة الكبرى، وقد لاقت نجاحاً وإقبالاً شديد من الشباب الوافدين والمصريين، مشيراً إلي أنها تقدم تدريبات تقنية في مجالات تكنولوجيا العصر عبر منصة كورسيرا.

أشار "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائماً إلى تمكين الشباب، وتضع كل إمكاناتها لتمكين شباب الوافدين والمصريين، بجانب العمل على تشبيكهم مع عدد من المبادرات والمشروعات التي تقدمها، في اطار حرصها على التمكين الإقتصادي للشباب لتضمن له حياة كريمة ومستقبل أفضل في ظل الفجوة المتسعة بين احتياجات سوق العمل والمهارات الفعلية للشباب في ظل التحديات الراهنة لسوق العمل.

حضر حفل التخريج منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، السيده/ ماريكا ماكو- مديرة البرامج بهيئة تير دي زوم.