4.75 مليار جنيه.. أرباح التعمير والإسكان قبل نهاية 2023

حقق بنك التعمير والاسكان برئاسة حسن غانم نموًا فى الإيرادات والأرباح قبل رحيل عام 2023، بلغت أرباح البنك فى الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين 4.75 مليار جنيه، والإيرادات من الفوائد 12.03 مليار بزيادة تقدر بأكثر من 5 مليارات عن الفترة المماثلة من عام 2022، أما الأرباح المستقلة فقد حققت 4.41 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأُوَل من العام الحالى مقابل 1.75 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كان بنك التعمير والإسكان قد سجل خلال النصف الأول من العام الحالى صافى أرباح بلغت 3.28 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، أما إيرادات الفوائد فقد سجلت 4.53 مليار جنيه مقابل 2.09 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وكانت القيمة الاسمية للسهم بالبورصة قد سجلت 10 جنيهات يوم الخميس الماضى.

يذكر أن الجمعية العامة العادية للبنك فى مارس الماضى، كانت قد اختارت أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهى فى مارس 2023.