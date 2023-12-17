الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع من من الأحد 17 ديسمبر وحتى السبت 23 ديسمبر 2023.

ومن المتوقع أن تنتشر شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الفترة التي تم ذكرها سابقًا.

وكشفت الأرصاد في بيانها إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ورصد البيان سقوط أمطار خفيفة أيام الاحد – الاثنين- الثلاثاء – الجمعة – السبت على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد يوم الاثنين إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

متوسط درجات الحرارة الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 / 22

السواحل الشمالية 20 / 21

شمال الصعيد 23 / 20

جنوب الصعيد 29 / 24

درجات الحرارة في القاهرة خلال اسبوع

الاثنين العظمى 25 الصغرى 15

الثلاثاء العظمى 24 الصغرى 14

الاربعاء العظمى 22 الصغرى 14

الخميس العظمى 22 الصغرى 12

الجمعة العظمى 21 الصغرى 13

السبت العظمى 22 الصغرى 13

الاحد العظمى 22 الصغرى 13