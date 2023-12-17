أزهر سوهاج يشارك في إحتفالية اليوم العالمي للغة العربية بكلية الدراسات

شارك الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، باحتفالية اليوم العالمي للغة العربية والتي نظمتها كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بسوهاج بحضور الأستاذ الدكتور على عبد الموجود، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات ضيوف الاحتفالية.

وأكد الدكتور حمادي أهمية اللغة العربية في حياتنا، فهي الطريق لفهم كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه محمد ﷺ، ولا خوف على اللغة العربية فهي لغة القرآن الكريم، والأزهر الشريف هو حصنها الأمين، داعيًا النشىء للتمسك بها والاعتزاز بهويتنا العربية.

ويوافق اليوم العالمي للغة العربية الثامن عشر من ديسمبر كل عام، وهو مناسبة عالمية تحتفل بها الأمم المتحدة على مستوى العالم، وتحتفل بها الدول العربية والإسلامية ومختلف المؤسسات المعنية.