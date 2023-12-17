كشف ملابسات العثور على جثة سائق في فرشوط

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، تفاصيل العثور على جثة سائق على طريق السلخانة بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مستشفى فرشوط المركزي يفيد استقباله جثة إبراهيم محمد إبراهيم، البالغ من العمر 53 عاما، سائق مقيم بقرية شطا بمحافظة دمياط، بعد العثور عليه ملقى على الطريق، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة بقرية البطحة بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أثناء التنقيب عن الآثار، فقام شركائه بنقله إلى مستشفى فرشوط المركزي بادعاء العثور عليه ملقى على الطريق بمنطقة السلخانة بمركز فرشوط.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.