وكيل تعليم قنا يعتمد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

إعتمد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024 التي وضعت من قبل إدارة شئون الطلبة والامتحانات المنبثقة عن الإدارة العامة للخدمات التربوية وبالتنسيق مع التعليم المختص في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و اللواء طيار اشرف الداودي محافظ قنا والتزاما ًبالقرارات الوزارية المنظمة للخطة الزمنية للعام الدراسي ونظام التقويم الشامل ومراعاة إجازات وأعياد الأخوة الاقباط .

وأكد مدير تعليم قنا، أنه من المحدد أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرسمي لغات يوم الأحد الموافق 14/1/2024 على أن تنتهي امتحانات الصف الأول يوم الاربعاء 24/1/2024 ( فترة صباحية ) ، وتنتهي امتحانات الصف الثاني يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2024 ( فترة مسائية )، بينما تمتحن المواد غير المضافة للصفين بداية من يوم الثلاثاء 2/1/2024 حتى الخميس 4/1/2024 .

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للمدارس العامة والرسمية لغات اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 10 /1/2024 حتى يوم الاثنين الموافق 15/1/2024 ، والصفين الأول والثاني الاعدادي المهني والدمج من الثلاثاء 2/1/2024 إلى الثلاثاء 9/1/2024 .

وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس التعليم العام والرسمي لغات والدمج والمهني اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 17/1/2024 حتى الاربعاء 24/1/2024 .

وتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية العام والرسمي لغات والدمج تبدأ يوم الثلاثاء 2/1/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 9/1/2024 ، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الاربعاء 10/1/2024 إلى الاثنين 15/1/2024 .

كما تقرر بداية امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني ( الصناعي والزراعي والتجاري ) اعتبارا من الثلاثاء الموافق 2/1/2024 ويمتحن فيه طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ، والصفوف من الأول إلى الرابع نظام الخمس سنوات .