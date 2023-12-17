محافظ القاهرة يستعرض مزايا العاصمة مع سفيرة دولة كولومبيا

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، السفيرة آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة.



وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث عقد إتفاقية تآخي بين العاصمتين القاهرة وبوجوتا، والتعاون فى مواجهة المشكلات التى تعانى منها المدن العواصم مثل الازدحام ومشكلة التكدس المروري، والتلوث.

مقومات محافظة القاهرة:

استعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة كواحدة من أهم المدن التاريخية والتراثية على المستوى العالم وجهود الدولة المصرية فى القضاء على المناطق غير الآمنة وإقامة مدن بديلة متكاملة الخدمات، وتوفير سكن متميز لقاطنيها مكتمل التأثيث .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في فى تطوير البنية الأساسية وإنشاء المدن الذكية والحديثة فى كل محافظات مصر وكان أهمها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية ستسهم فى تخفيف الضغط المرورى والسكانى عن القاهرة .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية فى حرصها على التحديث لم تغفل فى الوقت ذاته عن تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها وإحياء تراثها، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة باعتبارها أساس التنمية والاستثمار.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أن القاهرة تشتهر بكونها مقصدًا سياحيًا عالميًا ، بما تزخر به من آثار ومعالم سياحية ، فهي تتميز بالرواج التجارى، والتقدم الصناعى، والمشروعات القومية .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية خطت خطوات واسعة فى مجال التحول الرقمى فى كافة التعاملات الحكومية التى تؤدى للمواطنين ، كما تبذل جهودًا كبيرة فى التعامل مع التغييرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الضارة بتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء .

ومن جانبها أشادت السفيرة آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة بالتطوير الكبير الحادث فى مصر والذى لمسته خلال مدة اقامتها بمصر التى تقارب 4 سنوات معربة عن أملها فى توطيد العلاقات بين العاصمتين فى المجالات كافة.