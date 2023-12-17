جولات تثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمطار القاهرة الدولى

تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وفى إطار المسئولية المجتمعية للشركة واهتمامها بالعنصر البشرى قام قطاع العلاقات العامة والمراسم بإشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس القطاع وبالتنسيق مع قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بقيادة الملاح محمد طه بتنظيم جولات ميدانية تثقيفية لطلبة كل من معهد الألسن للسياحة والفنادق وأوائل طلبة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى المتميزة للغات تفقدوا خلالها مبانى المطار المختلفة والجراج متعدد الطوابق عبر القطار الآلى بهدف التعريف على مرافق المطار المختلفة وأهم أعمال التطوير التى تم إنجازها مؤخرًا.

مجدى إسحاق

سبق هذه الجولة الميدانية محاضرة تثقيفية فى مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوى للتعرف على مطار القاهرة وأهم الخدمات التى يقدمها وخط سير الراكب وطريقة إنهاء إجراءات سفره ووصوله. كما تم التعريف بدور العلاقات العامة والإعلام فى تشكيل الصورة الذهنية لمطار القاهرة الدولى وأهميته كبوابة مصر وأفريقيا الأولى.

وجدير بالذكر أن شركة ميناء القاهرة الجوى تقدم تدريبًا صيفيًا لطلبة الجامعات والمعاهد بهدف إكسابهم الخبرة العملية اللازمة لحياتهم المستقبلية وتعريفهم على منظومة العمل فى المطارات.