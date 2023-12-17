لفطار صحي.. طريقة عمل بان كيك القرع

بان كيك القرع من الوصفات الشهيه التي يمكنك تناولها كوجبة إفطار شهية وسريعة، فيتميز بإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

بان كيك القرع

طريقة عمل بان كيك القرع

المقادير

- حليب : كوب

- دقيق : كوب وربع

- البيض : 1 حبة

- قرع : نصف كوب (مسلوق ومهروس)

- سكر بني : 2 ملعقة كبيرة

- زبدة : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حبهان : ملعقة صغيرة

- قرفة : ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : رشّة

- يانسون : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي المكونات كلها مع بعضها جيداً في وعاء.

في مقلاة صغيرة على نار هادئة، ضعي القليل من الخليط بشكل قرص دائري حتى تتكون فقاعات على الوجه، ثم اقلبي القرص على الوجه الآخر حتى يتحمر.

كرري العملية حتى نفاذ كمية الخليط.

قدمي البان كيك دافئاً، وزينيه بالفواكة المفضلة.

فوائد تناول القرع

يساعدك في تقوية عظامك

إن المنجنيز معدن مهم حيث يساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم بشكل أكثر كفاءة ، ويحافظ على بنية صحية للعظام في جميع أجزاء الجسم ، لذا عليك معرفة أن كوب واحد من القرع يحتوي على 14% من المقدار الموصى به يوميًا لك من المنجنيز .

يساعد القرع في تحسين قوة الإبصار

يحتوي القرع على العديد من المركبات منها فيتامين أ وألفا كاروتين واللوتين والوزيكسانثين، ويمكنهم جميعًا المساعدة في تحسين نظرك عن طريق التخفيف من إجهاد شبكية العين وبالتالي منع الضمور البقعي والعمى الليلي.

يساعد في التحسين من الدورة الدموية للجسم

يحدث فقر الدم عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء لا يكفي لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وأثناء نقل الأكسجين يرتبط بجزء من مادة كيماوية خاصة تسمى الهيموغلوبين، وبدون الحديد لا يمكن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ويعد القرع مصدر رائع للحديد يمكن أن يساعدك في التقليل من خطر الإصابة بفقر الدم.

يساعد القرع في التقليل من خطر العيوب الخلقية

تحتاج النساء الحوامل إلى تناول حمض الفوليك للحد من خطر الإعاقة الخلقية عند الأطفال مثل مشاكل الأنبوب العصبي وداء السنسنة المشقوقة لدى حديثي الولادة ؛ لذلك فإن كوب واحد من القرع يحتوي على 10% من القيمة الموصى بها يوميًا .