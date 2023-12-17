حاول الفرار قبل ضبطه مُتلبسًا.. التحقيق مع المتهم بطعن كلب في المقطم

أدلى المتهم بإصابة كلب ضال بسلاح أبيض، باعترافاته أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حيث شمل التحقيق، اتهامه أيضًا بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض.

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، مُضيفًا أنه طعن الكلب بسلاح أبيض، وعند محاولة إلقاء القبض عليه، كان بحوزته مواد مخدرة، ولم يستطع أن يتخلص منها في ذلك الوقت.

في وقت سابق، رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم لاتهامه بالاعتداء على كلب محدثًا إصابته بالمقطم، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة".

المشدد 10 سنوات لتاجري مخدرات في الإسكندرية



قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " م.ع.م" و"ا.ج.ا" تاجري مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لإدانتهم بتجارة المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9308 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث تأمين الطرق بضبط المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة.

تبين من التحقيقات، أنه حال بلاغ الي غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سيارة، انتقل ضباط تأمين الطرق إلي محل الواقعة، وأبصرت القوة السيارة محل البلاغ، وبجانبها المتهمان " م.ع.م" عاطل و"ا.ج.ا" عاطل، جالسين أرضا، وبفحص الأمر تبين وجود حافظة بلاستيكية بين قدم المتهم الأول، وعثر بجانبها علي قطعتين لمخدر الحشيش، وقامت القوة بالتقاطها وبجوارهما هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بالمتهم الاول، وبفض الحافظة البلاستيكية تبين أنها تحوي علي عدد 50 قطعة حشيش، وبتفتيش المتهم الثاني، عثر بجواره علي قطعة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.



