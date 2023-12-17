خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاجية القمح باستخدام التقاوي المعتمدة

وضعت وزارة الزراعة خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوي المعتمدة من القمح، وذلك لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الإنتاجية.

وتتضمن الخطة تحديد التوقيت الأمثل لزراعة القمح، وإقرار سياسة صنفية محددة لكل منطقة، وضمان توافر التقاوى المعتمدة بنسبة 100%، بالإضافة إلى تقديم توصيات للمزارعين بشأن الأصناف المناسبة لزراعتها في كل منطقة، وكمية التقاوى المستخدمة.

ووضع الوزارة عددا من الضوابط عن الاهتمام موسم زراعة القمح وهي:

تحديد التوقيت الأمثل لزراعة القمح، وهو منتصف نوفمبر إلى نهاية ديسمبر.

إقرار سياسة صنفية محددة لكل منطقة، تراعي طبيعة الأرض والبيئة الجغرافية.

ضمان توافر التقاوى المعتمدة بنسبة 100%.

التوصيات:

زراعة أصناف "سدس 14، جيزة 171، سخا 95، مصر 3، مصر 4" في جميع محافظات الجمهورية.

زراعة صنفي "سخا 95، جيزة 95" في الأراضي الملحية.

قصر استخدام أقماح المكرونة على محافظات الوجه القبلي.

تقليل كمية التقاوى المستخدمة في الزراعة العفير، حيث تبلغ 60 كجم في حالة الزراعة بدار، و50 كجم في حالة التسطير، و40 كجم في حالة الزراعة على مصاطب.

الأهمية:

القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى زيادة إنتاجيتها لتقليل فاتورة الاستيراد.

تؤدي زراعة التقاوى المعتمدة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

تهتم وزارة الزراعة المصرية اهتمامًا كبيرًا بموسم زراعة القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى زيادة إنتاجيتها لتقليل فاتورة الاستيراد. وتتمثل اهتمامات الوزارة في هذا الموسم في الآتي:

توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

تقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بشأن أصناف القمح المناسبة لزراعتها في كل منطقة، وكيفية زراعة القمح ورعايته.

المراقبة والمتابعة المستمرة لعمليات زراعة القمح والري ومكافحة الآفات والأمراض.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الاهتمامات إلى تحقيق الأهداف الآتية:

زيادة إنتاجية القمح.

تحسين جودة محصول القمح.

تقليل فاتورة الاستيراد من القمح.

وفيما يأتي تفصيل لجهود الوزارة في كل من هذه المجالات:

توفير التقاوى المعتمدة

تحرص وزارة الزراعة على توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين بكميات كافية وبأسعار مناسبة. وتقوم الوزارة بإنتاج التقاوى المعتمدة في مراكزها البحثية، كما تشجع الشركات الخاصة على إنتاج التقاوى المعتمدة أيضًا. وفي الموسم الحالي، قامت الوزارة بتوفير احتياجات المزارعين من التقاوى المعتمدة بنسبة 100%.

تقديم الإرشادات الفنية

تقوم وزارة الزراعة بتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بشأن أصناف القمح المناسبة لزراعتها في كل منطقة، وكيفية زراعة القمح ورعايته. ويتم تقديم هذه الإرشادات من خلال الإدارات الزراعية، والمراكز الإرشادية، وجمعيات التعاون الزراعي.

المراقبة والمتابعة المستمرة

تقوم وزارة الزراعة بالمراقبة والمتابعة المستمرة لعمليات زراعة القمح والري ومكافحة الآفات والأمراض.

وتقوم الوزارة بتنظيم حملات تفتيشية على الحقول لرصد أي مشاكل أو معوقات، وتقديم المساعدة للمزارعين في حلها.