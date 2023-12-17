تأجيل جلسات إعادة محاكمة 9 متهمين في أحداث شغب سمالوط بالمنيا

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة 9 متهمين، سبق معاقبتهم بالسجن المشدد، ما بين المؤبد و3 سنوات سجن؛ لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، عقب فض اعتصام رابعة العدوية فى2013، والمعروفة إعلاميا بـ«ملحق سمالوط»، لجلسة بعد غدا الثلاثاء، لقيام الفريق الفني بالتليفزيون، بأداء اليمين.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار شريف توفيق ، رئيس المحكمة ، حيث تستعرض قراراتها السابقة ، والمتعلقة بإحالة التسجيلات التليفزيونية ، إلى لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، لتحديد هوية الأشخاص وأصواتهم ، وتناقش بعض مطالب فريق الدفاع ، وتستمع لطلباتهم، وممثل الادعاء من النيابة العامة.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا ، أصدرت حكمًا عاماَ 2016، في القضية رقم 7075 لسنة 2015، والمقيدة برقم 435 لسنة 2015، شمال المنيا، بمعاقبة المتهمين، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد و3 سنوات سجن ، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013 ، وعقب القبض على المتهمين قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم.