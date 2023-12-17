أزهقا روح شاب داخل شقته.. أولى جلسات محاكمة عاطلين غدًا

تنظر غدًا الاثنين، محكمة حنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بإزهاق روح شاب بطلق ناري داخل شقته، بمنطقة مساكن عين شمس.

التحقيقات أوضحت وجود خلافات بين المجني عليه وأحد أصدقائه، بسبب ابتزاز الأول صديقة الأخير، بعلاقتها غير الشرعية وابتزازه لها بصور تجمعها بصديقه في وضع مخل، وتبين أن السيدة أبلغت صديقها الذي قرر الذهاب إلى المجني عليه للتفاهم معه، ثم اصطحب معه شخص آخر

أشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين طلبا من المجني عليه الكف عن ما يفعله مع صديقة أحدهما، وطلبا منه تسليمهما الهاتف الذي يحوي الصور التي تخص صديقته ويبتزها بها، إلا أنه رفض فاطلقوا تجاهه النار.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا، من الأهالي يفيد بسماع دوي طلقات نارية داخل أحد العقارات بمساكن عين شمس.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن العقار محل الواقعة يتكون من 5 طوابق، والطابق على شقتين، والشقة محل الواقعة بالطابق الرابع يسار السلم مكونه من غرفة وحمام ومطبخ، كما تبين أن باب الشقة مفتوح، وعثر على جثة الشاب أحمد.م 25 سنة عاطل، والجثة مسجاه على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل مصاب بطلق ناري.

المشدد 10 سنوات لسيدة حاولت قتل فتاة في سوهاج



قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمة "ع.ا.ج" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامها بالشروع في قتل المجنى عليها "ك.ف.ف" بأن تعدت عليها بسلاح أبيض وضربها فى رأسها بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج،

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا يفيد بإصابة المجنى عليها في رأسها وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهمة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين فقامت بضربها بسلاح أبيض ، كما قامت بسحلها على الدرج قاصدة قتلها واستخدمت أيضا أداة حديدية للتعدى عليها ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



