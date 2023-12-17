أنشطة روحية فى الكنائس القبطية بمناسبة «كيهك»

الكنائس فى أسبوع

بدأت الكنائس القبطية فى مختلف الإيبارشيات، الأسبوع الماضى، فعاليات «التسبحة الكيهكية» التى تتزامن مع نهضة صوم الميلاد المجيد وتقام هذه المراسم والطقوس الخاصة بهذه الفترة يومياً حتى احتفالية العيد فى 7 يناير المقبل.

تفتح الكنائس أبوابها فى مساء كل يوم لبدء التسبحة واللقاء الروحى وتختم بإقامة القداس الإلهى فى فجر اليوم التالى، وكان قداسة البابا تواضروس الثانى أعلن منذ أسبوعين عن تخصيص صلوات هذه الفترة المقدسة من أجل حماية مصر وشعبها.

يحتل شهر «كيهك» مكانة روحية كبيرة لدى الأقباط، وهو الشهر الرابع بحسب التقويم القبطى، ويستهل بعد الأسبوع الأول من شهر ديسمبر حتى 8 يناير كما هو فى التقويم الجريجورى، ويعود فى خصوصيته إلى الحضارة الفرعونية التى تعتبر عصباً أساسياً فى مفهوم الكنيسة القبطية.