مرصد الأزهر: حرب غزة حولها الاحتلال الصهيوني إلى فرصة لتحقيق أهدافه الاستيطاتية

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن حرب غزة الدامية وجرائم الإبادة الكارثية حوّلها الاحتلال الصهيونى إلى فرصة تاريخية لتحقيق أهدافه الاستيطانية التوسعية على حساب الأراضي الفلســـطينية وتهجير سكان غـزة بل والضفة الغربية والقدس على حد سواء، والقيام بنكبة عربية جديدة.



أشار مرصد الأزهر الى ان هناك مخطط صهيونى تم نقاشه الأسبوع الماضي في مؤتمر استيطاني بعنوان "التحضير الفعلي للاستيطان في قطاع غـزة". وقد حضر هذا المؤتمر 150 مشاركًا إلى قاعة الاجتماعات في مستوطنة "جفعات واشنطن" وهى مستوطنة دينية تقع وسط فلسـطين المحتلة ينتمون إلى 15 منظمة استيطانية، من بينهم "حركة شباب آريئيل، والائتلاف المكون من عدد من المنظمات اليمينية المتطرفة، الذي تقوده حركة "نحالا" الاستيطانية التي تأسست بعد فك الارتباط من أجل العودة والاستيطان في القطاع وجميع المستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة.

حرب غـزة فرصة تاريخية يجب ألا تضيعها حركة الاستيطان

أوضح مرصد الأزهر ان قادة هذا المؤتمر يجدون في حرب غـزة فرصة تاريخية يجب ألا تضيعها حركة الاستيطان في هذه الفترة المهمة في تاريخ اليـهـود وفق وصفهم. ومن جانبها دعت دانييلا فايس رئيسة بلدية مستوطنة كدوميم الدينية السابقة، ومؤسسة ورئيسة حركة "نحالا" الاستيطانية، التي تعتبر امتداد لأفكار منظمة "جوش إيمونيم" الاستيطانية التوسعية المتطرفة وأهدافها، إلى جانب دعمها لعصابات المستوطنين في الضفة الغربية إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود وشحذ الطاقات والأفكار لتحقيق أهدافهم الاستيطانية، الآن أكثر من أي وقت مضى.



وفي نفس السياق قال "ميخائيل بيكار"، أحد مؤسسي مستوطنة "شيرت هيَّم" العسكرية ضمن مستوطنات جوش قطيف سابقًا، إن هذا الوقت ملائم لبناء المستوطنات في غـزة، وعلينا اتخاذ اجراءات استثنائية لتحقيق ذلك.

أشار مرصد الأزهر الى ان هذا المؤتمر خرج بعدة توصيات من بينها..

- ضرورة العمل وحشد الطاقات وتصعيد حملة العودة إلى مستوطنات "جوش قطيف"، الاسم العبري للمستوطنات التي تم تفكيكها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005م، من خلال اتخاذ إجراءات على مستويين، أولها: حشد الدعم الواسع بين جمهور اليـ هـ ود. والثاني: ممارسة الضغط على السياسيين.

- تعزيز استيطان العائلات اليـ هـ ودية داخل المستوطنات العسكرية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غـ زة، على غرار ما حدث في السنوات الأولى من الاستيطان في الضفة الغربية.

- توطين مجموعة من الشباب اليـهـودي الذي يكرسون حياتهم في سبيل الاستيطان في غـزة، ربما يواجهون متاعب وصعاب في البداية، لكنهم سيتمكنون من الاستيطان هناك بصفة دائمة.

- لابد من الوجود العسكري الصـهيـوني في غـزة حتى يعود المستوطنون إلى الاستيطان مرة أخرى في مستوطنة "سديروت" شمال القطاع، التي فروا منها في السابع من أكتوبر . ولن يكون في غـ زة أمن وتواجد عسكري دون استيطانٍ وإقامة مستوطنات هناك.

التركيز الاستيطاني على شمال قطاع غـزة كخطوة أوليّة بهدف مواصلة الاستيطان داخل القطاع.

وشدد مرصد الأزهر أن تلك المخططات الصـهيـونية التوسعية تتماشى مع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، التي أكد فيها عزمه على احتلال غـزة كلها والسيطرة عليها سيطرة عسكرية، الأمر الذي سيسفر عنه إقامة مستوطنات عسكرية لجنود الاحتلال وميليشياته الاستيطانية المتطرفة.

